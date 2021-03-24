Maske-hijyen-mesafe: AKP kongresinde hepsi hikaye

AKP’nin 7’nci büyük kongresinden gelen görüntüler, Covid-19 kurallarına uyulmadığını ortaya koydu.

Fotoğraf: AA

Kongre, bugün Ankara’da Ankara Spor Salonu’nda yapılıyor. Kongre için birçok kentten partililer başkente akın etti.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, salona girmeden önce dışarıda kendisini bekleyen partililere hitap etti. Ancak en az 1 metre olması istenen sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

Salonun içi…

Salonun içinden görüntüler de dışarıdan farksızdı. Canlı yayınlanan görüntülerde, birçok partilide maskenin de bulunmadığı görüldü.

Dokuz8 Haber, kongreye gidenlerin otobüste maske kuralına uymadığını gösteren bir video yayınladı.

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🔵Salgına rağmen tıklım tıklım otobüslerle AKP Kongresi'ne doğru



👉Bugün yapılacak olan AKP 7. Olağan Kongresi öncesinde kongre için Türkiye'nin pek çok yerinden Ankara'ya gelen otobüslerdeki sosyal mesafesiz görüntüler, vaka sayısının arttığı bugünlerde büyük tepki çekti. pic.twitter.com/wZamMABZP5 — dokuz8HABER (@dokuz8haber) March 24, 2021

Bir başka Twitter hesabı da kongreye giden bir başka grubun da kurallara uymadığını gösteren video paylaştı.

AKP'den vaka sayıları 30 binlere dayanmışken maskesiz-mesafesiz kongre yolculuğu | AKP'nin 7. Olağan Kongresi Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kongre için Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya 'lebaleb' otobüsler kaldırıldı, maske ve mesafe tedbirleri hiçe sayıldı. pic.twitter.com/23djCfX4yT — Hergele Postası #3 (@HergelePostasi) March 24, 2021

Eski bakan ve Cumhurbaşkanı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu, Twitter hesabından dışarıdaki kalabalığı paylaşarak “Tarihi bir gün” diye yazdı.