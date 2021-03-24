Maske-hijyen-mesafe: AKP kongresinde hepsi hikaye

AKP’nin 7’nci büyük kongresinden gelen görüntüler, Covid-19 kurallarına uyulmadığını ortaya koydu.
Kongre, bugün Ankara’da Ankara Spor Salonu’nda yapılıyor. Kongre için birçok kentten partililer başkente akın etti.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, salona girmeden önce dışarıda kendisini bekleyen partililere hitap etti. Ancak en az 1 metre olması istenen sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.
Salonun içinden görüntüler de dışarıdan farksızdı. Canlı yayınlanan görüntülerde, birçok partilide maskenin de bulunmadığı görüldü.
Dokuz8 Haber, kongreye gidenlerin otobüste maske kuralına uymadığını gösteren bir video yayınladı.
Bir başka Twitter hesabı da kongreye giden bir başka grubun da kurallara uymadığını gösteren video paylaştı.
Eski bakan ve Cumhurbaşkanı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu, Twitter hesabından dışarıdaki kalabalığı paylaşarak “Tarihi bir gün” diye yazdı.