‘Maske çeşitlerimiz gelmiştir’: Elmasla süslenmişinden lavaştan yapılanına…

Artık günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelen maskeler Hindistan’da çeşitlendi.

Fotoğraflar: BBC

‘Hangisi daha iyi koruma sağlıyor, hangi kumaş en iyisi’ tartışmaları sürerken Hindistan maskeyi başka bir boyuta taşıdı.

Reklam

Günlük hayatın bu kadar içine giren bir ürünün moda nesnesine dönüşmesi elbette kaçınılmazdı. Ülkenin Gujarat eyaletinde kuyumcuda elmaslarla süslü maskeler satılıyor. Maskem bile süslü olmalı diyenler 2 bin dolardan başlayan fiyatı gözden çıkarmalı.

Yönetmeliklere uygun malzemelerden üretildiği belirtilen maskelerin n95 seçeneği bile var. Yıkanabilir maskelerin desen ve renk seçenekleri de bol; müşterilerin kıyafetlerine uygun maskeleri bulabilmeleri hedeflenmiş.

Bir işadamı için özel olarak üretilen altın maskenin fiyatının ise en az 4 bin dolar olduğu düşünlüyor.

Reklam

Bir restoranda da geleneksel Hint lavaşı maske şeklinde pişiriliyor. Kulağa takma yerleri de olan maskenin üç kat olması da dikkat çekici. Yine de restoran sahibi “Bu maskeler yemek için” diye hatırlatıyor