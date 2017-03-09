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Mascherano’ya göre penaltı: Di Maria’ya müdahalede bulundum, benim hatam ama PSG’yi elememizin sebebi bu değil 

Paris’te 4-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında PSG’yi 6-1 yenerek tarihi bir geri dönüşe imza atan Barcelona’nın Arjantinli defans oyuncusu Javier Mascherano, 84’üncü dakikada penaltı tartışmalarına neden olan pozisyonda rakibine faul yaptığını söyledi.

‘Benim hatam’

Fotoğraf: twitter.com/FCBarcelona

Fanatik’in haberine göre Mascherano, Barcelona’nın 3-1 önde olduğu ve tur için yemeden üç gol bulması gerektiği dakikalarda yaşanan pozisyonla ilgili bir soruya “Evet! Di Maria’yı kaçırdım, daha sonra da ona müdahalede bulundum. Benim hatamdı. Ama bizim PSG’yi elememizin sebebi bu değil” yanıtını verdi.

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