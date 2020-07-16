Masayı devirince sahiplerinin, ‘Terk edin’ dediği lokantaya molotofkokteylli saldırı düzenlediler

Adana’da, yemek yerken çıkan tartışma sırasında lokanta sahibi tarafından mekanı terk etmesi istenen bir grup, gece molotofkokteylli, taşlı saldırı düzenledi. Üç kişi tutuklandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Mustafa T. (21), Mehmet T. (19), Bakan S. (19), Ramazan T. (21) ve Ömer C. (20), yemek için merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi’ndeki bir lokantaya gitti.

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Grubun kendi arasındaki tartışma sırasında masayı devirmesi üzerine, işletmeci Mehmet T. ile oğlu Cihan T. yanlarına gitti ve, “Burada kavga olmaz” diyerek lokantadan ayrılmalarını istedi. Bunun üzerine lokanta işletmecileriyle grup arasında çıkan kavgada ağır yaralanan Ramazan T. hastaneye kaldırıldı.

Yüzlerini maske ve bezle gizleyen dört kişi, gece bir otomobille lokantaya gitti. İkisi tabancayla ateş ederek, diğerleri de taş ve tekme atarak iş yerine zarar verdi ve kaçtı.

Bu saldırının ardından şüphelilerden biri sabaha karşı dönüp elindeki üç molotofkokteylini iş yerine attı. Güvenlik kamerasının kaydettiği olay sırasında zanlı iş yerinden pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu ayağından yaralandı. Kaçmaya çalışırken yere düşüp hareketsiz kaldı ve arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı.

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Polis ekipleri, saldırıyı Mehmet T., Mustafa T., Bakan S., ve Ömer C.’nin düzenlendiğini tespit etti. Yaralı Mehmet T. ile arkadaşları Mustafa T, Bakan S., Ömer C. ve şüphelilerin kullandığı otomobili kiraladığı tespit edilen Nihat Ö’yü yakaladı.

İşyeri sahibi Mehmet T. de ekiplerce gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız iki tabanca ve iki pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Mehmet T. ile Mustafa T. ve Ömer C. tutuklandı, iş yeri sahibi Mehmet T.’nin de arasında olduğu 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.