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Yaramazlara biraz batar!

MASAK’tan ‘sabit kur’ söylentisine soruşturma

 

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), döviz mevduatlarının TL’ye çevrileceği, dolar kurunun sabitleneceği yönündeki söylentilerle ilgili soruşturma başlatıyor.

Fotoğraf: DHA

Sanayicilerin döviz talebiyle bankalara hücum etmemesini isteyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Aksi halde biz de, başta şahsım B planını, C planını uygulamak zorunda kalırım” demesinin ardından sosyal medyada döviz hesaplarının TL’ye çevrileceği ve kurların sabitleneceği yönünde söylenti ve yorumlar başlamıştı. İddialar Cumhurbaşkanlığı tarafından yalanlanmıştı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Müşaviri Mehmet Ali Berber de “Kişi ve özel şirketlere ait hesaplarda bulunan ‘Dövizlerin devlet eliyle TL’ye çevrilmesi’ serbest piyasanın yapı taşlarından olan dalgalı kur sisteminden vazgeçilip ‘Dolar kurunun sabitlenmesi’ gibi yalan haber yayan kişi, kuruluşlar hakkında MASAK inceleme başlattı” açıklamasını yaptı.

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