MASAK’ın 115 eski personeline gözaltı: ‘Erdoğan’ı araştırdılar’ iddiası

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) 115 eski personeli gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Hürriyet’in haberine göre Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılığın talimatıyla MASAK’ta 15 Temmuz darbe girişiminden sonra göreve getirilen ve Kasım 2019’da başka kurumlara gönderilen 115 eski personele operasyon düzenledi.

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‘FETÖ’ üyeliğiyle suçlanan çalışanların, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile çok sayıda siyasetçi ve bürokratın TC kimlik numarasıyla sistemde sorgulama yaptığı iddia ediliyor.

Şüphelilerin bazılarının gizli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı, bazılarının ise ‘FETÖ’nün ankesörlü arama listesinde olduğu belirtildi.

Sorgulamada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan bazı şüphelilerin, ‘kendinizi deşifre etmeyin’ talimatı aldığını söylediği kaydedildi.

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Emniyetteki dört günlük sorgularının ardından 115 şüpheli önceki gün Ankara Adliyesi’ne getirildi. Sulh Ceza Hakimliği ifadelerin tamamlanması için dört günlük ek gözaltı süresi verdi. Gözaltındakilerin tümü yeniden emniyete götürüldü.