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Yaramazlara biraz batar!

MASAK ‘corona’ya ilişkin haksız fiyat artışlarına inceleme başlattı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), temel ihtiyaç maddeleri ve bazı tıbbi ekipmanlarla ilgili olarak haksız fiyat artışı iddialarına ilişkin inceleme başlattı.

Fotoğraf: DHA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, maskelerin fiyatlarının arttığını belirterek bu artışı takip ettiklerini söylemişti. Pekcan, “Firmalar önce iç piyasanın maske ihtiyacını karşılayacak. Halkın makul fiyatlarla maskeye ulaşmasını sağlayacağız” demişti.

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Pekcan, maske ve dezenfektandaki fahiş fiyata ilişkin, 2 bin 193 firmanın 2 bin 641 ürününün denetlendiğini, 2 bin 180’inin soruşturma kapsamına alındığını belirtmişti..

Ticaret bakanı, “Gıda ürünlerinde de fahiş fiyatlar görüyoruz. Onlar için de gereğini yapacağız. Fırsatçılara göz açtırmayacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Ticaret bakanı: Firmalar önce iç piyasanın maske ihtiyacını karşılayacak

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Spor bakanından ‘corona’ açıklaması: Seyircisiz maç oynanması söz konusu değil

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Türkiye’deki ilk ‘corona’ vakasından sonra marketlere akın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’de ilk ‘corona’ vakasının tespit edildiğini açıklamasının sabahında bazı marketlerin tuvalet kağıdı, temizlik ürünleri ve temel gıda gibi bazı reyonlarının vatandaşlar tarafından ‘tamamen boşaltıldığı’ görüldü.

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