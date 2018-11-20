Masada ‘seçim ittifakı’ var: Erdoğan’la Bahçeli yarın bir araya geliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mart sonundaki yerel seçimlerde işbirliğini konuşmak üzere bir araya geliyor.
MHP ile AKP arasındaki ‘cumhur ittifakı’nın 31 Mart 2019’daki yerel seçimde sürdürülmesi yönündeki çalışmalara, Bahçeli’nin AKP’ye yönelik ağır eleştirilerinin ardından son verilmişti. Bahçeli ve Erdoğan ittifakın sadece Meclis’te geçerli olacağı, partilerin yerel seçimlere tek başlarına gireceği yönünde açıklamalar yapmıştı.
Ancak son dönemde kulislerden sızan bilgilerde iki partinin olası bir ittifak çalışmasına yönelik tekrar bir araya gelebileceği ifade edilmişti.
Bahçeli ve Erdoğan’ın yarınki görüşmesinin yerel seçimlere yönelik işbirliğinin nasıl olacağına ilişkin bir ön çalışma olması bekleniyor.
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