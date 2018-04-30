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Yaramazlara biraz batar!

Martta ihracat yüzde 8, ithalat yüzde 13 arttı

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İhracat martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7, ithalat ise yüzde 12,7 arttı. Aynı dönemde sadece enerji ithalatı  yüzde 13,8 arttı.

Fotoğraf: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mart ayında Türkiye’nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 artışla 21 milyar 442 milyon dolara yükseldi.

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Bunun 3 milyar 350 milyon 361 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen, ‘mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar’ oluşturdu. Geçen yılın mart ayında bu rakam 2 milyar 944 milyon 282 bin dolardı.

Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı faturasında yüzde 13,8’lik arttı.

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Martta ham petrol ithalatı ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 36,4 azalarak 1 milyon 337 bin 865 tona geriledi.

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