Martta bütçeden 91 milyar lira harcandı; açık geçen seneye göre yüzde 79 arttı

Bütçe açığı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78.6 artışla 43.7 milyar lira oldu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, faiz dışı açık martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 147.2 artışla 32.4 milyar lira olurken, aynı dönemde bütçe giderleri 91.16 milyar lira olarak kayda geçti.

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Martta faiz harcamaları 11.34 milyar lira, faiz hariç harcamalar ise 79.82 milyar lira olarak kaydedildi. Bir ayda toplam harcama 91.16 milyar liraya ulaştı.

Merkezi yönetim bütçesi 2019 yılı ocak-mart döneminde 36.16 milyar lira açık verirken, 2020 ilk üç ayda açık 29.58 milyar lira oldu.