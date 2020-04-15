Martta 109 bin konut satıldı, yüzde 40’ı ipotekli

Türkiye’de mart ayında 108 bin 670 konut satıldı.

Fotoğraf: Reuters

TÜİK’in verilerine göre, Mart 2020’deki konut satışı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.4 arttı. Geçen yılın mart ayında 105 bin 46 konut satılmıştı.

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Bu yılki satışların yüzde 18.3’ü (19 bin 846) İstanbul’da kayda geçti. Mega kenti 12 bin 409’la Ankara, 7 bin 131’le İzmir takip etti. Hakkari’de bir ayda yedi, Ardahan’da 10, Bayburt’ta 37 ev satıldı.

Grafikler: TÜİK

Mart ayında satılan konutların 43 bin 329’u ipotekliydi. Bu da mart ayında satılan konutların yüzde 39.9’unun ipotekli olduğu anlamına geliyor. Mart 2020’deki ipotekli satışlar, Mart 2019’a göre yüzde 90.4 oranında arttı.

Martta satılan konutların 34 bin 89’u, ilk kez satıldı. İkinci el satış sayısı ise 74 bin 581 oldu. Ocak-Mart 2020 tarihlerinde 341 bin 38 konut satışı oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artış görüldü.

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3 bin konut yabancılara

Mart ayında yabancılara 3 bin 36 konut satıldı. İstanbul 1513 konutla ilk sırada. Antalya’da da 584 konut satıldı.

Geçen ay İran vatandaşları Türkiye’den 465 konut satın aldı. İran’ı sırasıyla, 426 konutla Irak, 227 konutla Rusya, 184 konutla Afganistan ve 119 konutla Filistin izledi.