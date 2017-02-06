Martin Schulz ‘farkı’: Sosyal Demokratlar, Merkel’in ‘birliğini’ geride bıraktı

Almanya’da eylül ayında düzenlenecek seçimler öncesi yapılan son anket Sosyal Demokrat Parti’nin, Hıristiyan Birlik’in önüne geçtiğini gösteriyor.

Avrupa Parlamentosu eski başkanı Martin Schulz’un Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) başbakan adayı olarak açıklanmasının ardından yükselişe geçen parti, anketlerde yüzde 31’lik bir oy oranı yakaladı. Schulz’un adaylığı öncesi Sigmer Gabriel’in aynı görev için adı geçerken SPD’nin oy oranı yüzde 20’ler düzeyindeydi.

Başbakan Angela Merkel’in liderliğindeki Hıristiyan Birlik partileri ise ankete göre yüzde 30’da a seyrediyor.

Seçim sonrası olası hükümet formülleri arasında yer alan ‘SPD liderliğinde büyük koalisyon’a destek de yüzde 61 olarak görülüyor. SPD, Sol Parti ve Yeşiller koalisyonuna destek ise yüzde 48 düzeyinde.

Ankete göre Almanya’nın en güçlü üçüncü partisi aşırı sağcı ‘Almanya için Alternatif’ (AfD) görünüyor. AfD’nin kamuoyu desteği yüzde 12 dolayında. Sol Parti’nin yüzde 10, Yeşiller’in yüzde 7, Hür Demokrat Parti FDP’nin ise yüzde 6 oranında oy alması bekleniyor.