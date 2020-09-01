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Yaramazlara biraz batar!

Martıları kovalayan köpek kendini fazla kaptırıp açılınca denizde mahsur kaldı

Galler’de sahibinin gezdirmeye çıkardığı köpek martıları kovalarken denize açılıp mahsur kaldı.

Fotoğraf: RNLI

Sabah saatlerinde sahibiyle birlikte ülkenin kuzeyindeki Rhyl bölgesinde bir sahilde yürüyüş yapan köpek martıları görünce heyecanla peşlerinden koşmaya başladı.

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Martılar denize doğru uçunca peşlerinden yüzmeye başlayan köpek kıyıdan yakşalık 800 metre uzaklaştı.

Bunun üzerine sahibi hemen acil yardım hattını aradı.

Operatörler sahibine köpeğin peşinden gitmemesini, kıyıda beklemesini söyledi.

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10 dakika içinde Kraliyet Cankurtaran (RNLI) ekipleri olay yerine giderek açıkta tek başına yüzen köpeği kurtardı ve sahibine kavuşturdu.

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