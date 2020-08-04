‘Martı’lara plaka geliyor: ‘Yönetmelik gereği’ ücreti artacak

İstanbul’da ‘Martı’ adıyla kullanılan elektrikli scooter’lara plaka zorunluluğu geliyor.

Fotoğraf: Twitter

Milliyet’ten Gülden Çoktan’ın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Elektrikli Kaykay (scooter) Yönetmeliği hazırladı.

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UKOME toplantısında görüşülen yönetmenlik, alt komisyona gönderildi.

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, yönetmeliğin paylaşımlı scooter uygulamalarının yöneticileri ve akademisyenlerle üç aylık görüşme sonunda hazırlandığını söyledi.

Mobil eğitim zorunlu

Cihan şöyle devam etti: “Yönetmelik, sektörel açıdan rekabetin ve fiyat politikalarının sağlıklı işlemesini amaçlarken hem de bu araçları tercih eden kullanıcıların güvenli sürüşünü önemseyen bir içeriğe sahip. Bu sistemde faaliyet göstermek isteyen firmalar yönetmelik gereğince hem kullanıcılarına mobil/web uygulama üzerinden eğitim vermek zorunda ve aynı zamanda yılda en az bir kez bilinçlendirici kitlesel kampanya yapmak zorunda olacak.”

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İBB yöneticisi, bu hizmeti vereceklerin en az 1000 araç ve altı kalite yönetim sistemi belgesine sahip olması gerektiğini aktardı.

Cihan’ın verdiği bilgiye göre, taban ve tavan fiyatlar elektronik tam bilet ücretine göre düzenlenecek.

Fiyatı artacak

Yönetmelik gereği scooter açılış ücreti iki tam elektronik bilet fiyatını, dakika başı kullanım ise bir tam elektronik bilet ücretini aşamayacak. Aynı zamanda açılış ücreti yarım tam bilet, dakika başı kullanım ücreti tam elektronik ücretinin üçte birinin altında olamayacak

İstanbul’da tam bilet 3 lira 50 kuruş. Buna göre, elektrikli aracın açılış ücreti en az 1 lira 75 kuruş olacak. Dakika başı ise en az 1 lira 15 kuruş olabilecek. Şu an Martı’nın açılış ücreti 1 lira 99 kuruş, dakikası ise 59 kuruş.

Plaka zorunluluğu

Hem kullanıcıya hem de lisans sahibi işletmeye çeşitli cezaları içeren bir yaptırım cetveline sahip yönetmelik, scooterlerın tüm yönlerden görülebilir kimlik numarasına (plaka) sahip olmasını gerektiriyor. Böylece araçların kullanım sırasında ve kullanım dışı zamanlarda sebep olabileceği ihlallere dair şikayetlerin bu plaka numaraları üzerinden daha sağlıklı yapılabilmesini sağlanacak.