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Yaramazlara biraz batar!

Martı ve karabatak avlayan üç kişiye toplam 10 bin 929 lira ceza

Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde, tüfekle martı ve karabatak avlayan üç kişiye toplam 10 bin 929 lira ceza uygulandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, ilçenin İğneada beldesinde kaçak av yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleriyle bölgede çalışma yürüttü. 

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Kaçak avlandıkları tespit edilen üç kişi, vurdukları üç martı ve iki karabatakla yakalandı.

Şüphelilere kaçak avcılık yaptıkları, ekosistemde tahribat ve eksiltme meydana getirdikleri gerekçesiyle para cezası ve tazminat bedeli uygulandı. Tüfeklerine de el kondu.

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