‘Mars’ta koloni’ projesi: NASA uzaya gönderdiği spermlerin dönmesini bekleyecek

ABD Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), uzayda döllenmenin imkan ve koşullarını araştırmak amacıyla uzaya ilk kez dondurulmuş insan ve boğa spermi örnekleri göndereceklerini açıkladı.

DW Türkçe’nin haberine göre, nisan ayında başlayan ve Silikon Vadisi’nde bulunan NASA Ames Araştırma Merkezi tarafından yönetilen proje, Micro-11 adını taşıyor.

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Ağırlıksızlığın spermi nasıl etkilediğinin araştırılacağı proje kapsamında, iki farklı memeli olan insan ve insan spermiyle benzerlik taşıyan boğanın sperm örnekleri Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderilecek.

NASA’nın projeyle ilgili açıklamasında, “Uzun süreli uzay yolculuğunun insanın üreme sağlığını nasıl etkilediğini henüz bilmiyoruz ve bu araştırma, üremenin düşük yerçekimi koşullarındaki potansiyel yaşama yeteneğini anlama noktasında ilk adım olacak” dendi.

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Uzaydan dönen spermler

ISS’de görev yapan astronot ekibi sperm örneklerini çözecek ve ardından belirli kimyasal karışımlar ekleyerek sperm hareketinin aktivasyonuna ve spermin yumurtayla birleştirilmesi sürecine zemin hazırlayacak. Araştırmacılar, uzayda spermin ne derecede hareket ettiğini gözlemlemek için video kaydından yararlanacak.

Deneylerin ardından örnekler, içerisine belirli koruyucu maddeler eklenerek araştırmanın bir sonraki aşaması için dünyaya geri gönderilecek. Bu aşamada örnekler incelenerek birleşme için gerekli olan basamakların meydana gelip gelmediği ve uzaydan dönen sperm örneklerinin yeryüzündeki örneklerle farklılık taşıyıp taşımadığı gözlemlenecek.

Ay, Mars ve diğer gök cisimleri

Bilim dünyası şu an için uzayda üremeyle ilgili oldukça sınırlı bilgiye sahip. NASA’nın açıklamasında “Uzayda üreme biyolojisi çalışmak yararlı çünkü eşsiz mikro yerçekimi ortamı dünyadaki yerçekiminde görülebilir olmayan süreç ve bağlantıları su yüzüne çıkarabilir” dendi.

Şu ana kadar uzayda boğa ve deniz kestanesi spermi ile yapılan deneyler, spermin mikro yerçekiminde aktive edilebildiğini ancak bundan sonraki basamakların ya daha yavaş gerçekleştiğini ya da hiç gerçekleşmediğini ortaya koydu.

Dünya’ya geri gönderilecek spermi inceleyecek olan ekibin direktörü olan Profesör Dr. Joseph S. Tash “Ay, Mars ve diğer gök cisimleri üzerinde kolonizasyon düşüncesiyle uzay istasyonunun ötesine seyahat etmeyi planlıyoruz. Sadece hayvanlar için değil, insanlar için de çok nesilli bir hayatta kalmanın gerçekleşip gerçekleşemeyeceği sorusu, sorulması gereken, temel bir soru” dedi.