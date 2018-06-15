Marmaris’ten Yassıada’ya: Türkiye’deki yeşil talan

Türkiye’nin farkı kentlerinde çekilen fotoğraflar, sahillerdeki talanı ortaya koydu.

turksail.com’dan Serdar Bapoğlu’nun derlemesine göre Tavşanburnu’ndan Yassıada’ya birçok sahil beton esareti altında.

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Bodrum’da belediyenin inşaat yasağına rağmen Tavşanburnu yakınlarında tepeler ve koylarda peş peşe binalar yükseliyor. Bu bölgeye ünlü Four Seasons otel inşaat yapıyor. Buraya 1 milyar 200 milyon dolarlık bir yatırım yaptığı belirtildi.

Yine Bodrum’daki Güvercinlik koyu da yapılaşma olmayacağı sözüne rağmen otel inşaatlarıyla dikkat çekiyor. Otellerin yükseldiği alanda daha önce yangın çıkmıştı.

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Bapoğlu, Bodrumluların otele tepki göstermesinin ardından yangın çıktığına vurgu yaptı.

İstanbul’daki Yassıada da tıpkı Bodrum gibi kıyı talanından nasibini almış. Eski başbakan Adnan Menderes’le anılan adanın her yerinde şimdi devasa yapılan yükseliyor.

Yassıada projesini üstlenen MESA, ağaçların kesilmediğini, sadece birkaç ağacın yerinin değiştirildiğini öne sürerek 120 yeni ağaç dikileceğini iddia etmişti.

‘Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ adıyla anılan adata kongre merkezi, müze, otel, cami, hamam, idare binası, yat limanı, karşılama yerleri, enerji merkezi, bungalovlar ve soğutma kulesi yer alacak.

İstanbul’a kilometrelerce uzaklıktaki Çanakkale’nin Bozcaada’sında da durum farklı değil.

Adada eskiden bağ evi dışında yapılaşma yasaktı ancak şimdi her yerde villalar var. Villalara ruhsat veren CHP’li belediye başkanı Hakan Can Yılmaz ise yapımı süren inşaatların zaten daha önce onaylandığını söylüyor.

Geçen ocakta büyük bir alanın yandığı Karadeniz’in Sürmele sahilindeki Çamburnu’nda da villalar yükseliyor. Her ne kadar yanan alanda yapılaşma izni verilmeyeceği açıklansa da fotoğraflar bunu yalanlar nitelikte.

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen ise Trabzon’da orman yangını olasılığının düşük olduğunu belirterek kendilerine villaların bitince bölgeye turist geleceğinin söylediğini kaydediyor. Pekşen, üç ortaklı inşaatın bir ortağının da Sürmene belediye başkanı olduğunu aktarıyor.

Talanın bir diğer adresi ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’in Okluk Koyu’nda yaptırdığı yazlık sarayı.

Gökova Körfezi’ndeki inşaat tüm hızıyla sürerken burada 300 odalı köşk yapılacak. Saraya giden yollarda da büyük ağaç katliamı yapıldı.