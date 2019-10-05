Marmaris’teki deprem, AFAD’a göre 4.3, Kandilli’ye göre 4.5

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 17:51’de Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi’ne bağlı Kandilli Rasathanesi ise saat 17:51’deki depremin büyüklüğünü 4.5 olarak verdi, depremin merkez üssünün Yunanistan’a ait Oniki Adalar’da olduğunu bildirdi.
AFAD, saat 17.51’de merkez üssü Akdeniz olarak açıklanan, Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğündeki depremin, Rodos Adası’nın güneyinde, Muğla’nın Marmaris ilçesine 59.23 kilometre mesafede, yerin 42.52 kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi.
Deprem, Marmaris’te hissedilmedi.