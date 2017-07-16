Marmaris’teki 1800 yıllık kilise bakımsızlıktan yıkılmak üzere!

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

Muğla’da 1800 yıllık Ortodoks kilisesi, geciken restorasyonu nedeniyle yıkılmanın eşiğinde.

Marmaris ilçesindeki Kameriye adasında bulunan kilise ve küçük manastır, yıllardır restore edilmeyi bekliyor.

Reklam

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2013’te duvarları yıkılan kilise ve harap görüntüsüyle dikkati çeken manastırın restorasyon çalışmaları için gerekli izinleri çıkardı. Hazırlanan proje de onaylandı. Ancak restorasyona bir türlü başlanamadı.

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mehmet Baysal, proje onaylandığında gerekli kaynağın bulunduğunu belirterek şunları anlattı: “Kaynak, Belediyeler Birliği parası olduğu için bizim kullanma yetkimiz yoktu. Adanın bağlı bulunduğu Bozburun o zamanlar belde belediyesiyken, zamanın belediye başkanı Cemil Şener’le görüşerek restorasyonu birlikte yapma kararı aldık. Bu süreç uzadı ve bir türlü çalışma başlayamadı. Daha sonra Muğla büyükşehir olunca, başkan Osman Gürün devreye girdi ama bu kez de tahsis konusunda sorun çıktı. Onlar da mahkemeye gitti. Osman beyle sürekli iletişim içindeyiz. Konu hala yargıda ve elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz.”

Turizme zarar veriyor

Bölgede çevre turları düzenleyen kaptan Şener Öztekin de kilisenin restore edilememesinin turizme verdiği zarardan bahsetti: “Her ne kadar biz sezon başında adada temizlik yapsak da sezon boyunca ziyaretçiler kötü kullanıyor. Adadaki ağaçların hepsi dilek ağacına dönüştürüldü. Sezonda buraya günde bine yakın ziyaretçi geliyor. Oradaki asırlık zeytin ağacına yıllar önce birisi bir bez bağlamış ve herkes bunu dilek ağacı diye devam ettirmiş. O zeytin ağacı o kiliseden çok daha yaşlı, kilise sonradan yapılmış ama pislik içinde, içindeki her şey talan edilmiş. Müşteri götürmeye utanıyorum. Buna yetkililerin çözüm bulması gerekiyor.”