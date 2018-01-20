Marmaris’te ‘hedefi şaşıran’ torpido kayboldu, Deniz Kuvvetleri teyakkuza geçti

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın Marmaris’teki tatbikatında ateşlenen torpido kayboldu. İçinde zehirli gaz bulunan torpido bir hafta aransa da bulunamadı.

Vatan’dan Mehmet Ali Demir’in haberine göre Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Muğla’nın Aksaz Üs Komutanlığı bölgesinde 8 Ocak’ta eğitim amaçlı tatbikat düzenledi.

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Senaryoya uygun olarak savaş gemilerinin birinden torpido ateşlendi ancak hedef tutturulamadı, torpido kayboldu. Bölgede bir hafta arama yapılmasına rağmen torpido bulunamadı.

Durum, bölgenin turizm bölgesi olması nedeniyle Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bildirildi.

Bölgedeki özel yatlar, liman bölgesine yanaşan gemiler ve balıkçılık yapan teknelerin de durumdan haberdar edilmesini istendi.

Askeri yetkililer torpidonun sivillerce de bulunması halinde askeri yetkililerin beklenmesini istedi. Torpidonun tatbikatlarda kullanılan cinste olduğu ve patlayıcı özelliğinin olmamasına karşın hareket kabiliyetini sağlayan gazların zehirli olduğu kaydedildi.