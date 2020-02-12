Marmaris’te deniz, kirlilikten kahverengiye döndü; çevreciler tepkili

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, yağmurla birlikte dağ eteklerinden gelen çamurlu ve foseptiklerden taşan atık suyun karışmasıyla, denizin rengi kahverengiye dönüştü. Marmaris Çevrecileri Derneği ise alınmayan önlemler nedeniyle duruma tepki gösterdi.

Fotoğraflar: DHA

Marmaris ilçesinde, bugün öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle denizin rengi, 1.5 kilometrelik bir hat boyunca maviden kahverengiye döndü.

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Denizin kahverengine dönmesinin nedeninin, yüksek dağlardan kopan toprak parçaları ve kirli su derelerle birlikte ilçe körfezine dökülmesi, ayrıca Atatürk Caddesi’ndeki Mavi Bayraklı Halk Plajı’ndan Siteler Mahallesi’ne kadar uzanan yedi kilometrelik plajda ortaya çıkan foseptik borularından akan kirli suyun denizle buluşması olduğu öğrenildi.

Kordon ve Atatürk Caddesi’nde yürüyüş yapan Marmarisliler, sosyal medyada ‘Mavi deniz kirli sularla koyu kahverengi oldu’ paylaşımları yaptı.

Sahilde inceleme yapan Marmaris Çevrecileri Derneği (MÇD) Başkanı Ahmet Kutengin ise şunları söyledi: “Senelerdir yaşadığımız üzücü bir olaydır. Ormanların kesilmesi sonrası akarsularla çamur geliyor ve erozyondan dolayı tamamen körfeze akıyor. Yağmur sonrası sahili üç defa turladım ve yerinde inceleme yaptım. Foseptik ana merkez bağlantı künkleri deniz çekilince meydana çıkıyor. Su tekrar yükselince su altında kalıyor. O boru ve künklerdeki pis su denize karışıyor. Foseptik künklerin kapakları dalgalarla yerinden kalkmış durumda. Koku çok kötü yayılıyor. Uzun yıllardır Marmaris Körfezi’nin kirliliği konusunda üniversiteden gelen bilim adamları ile incelemeler yapıyoruz. Bu sonuç verilerini yerel yönetimlerle paylaşıyoruz. Yerel yetkililer soruna eğilmekten kaçınıyor. İlçemizde herkes deniz, güneş ve kum üçgeninde turizmden ekmek kazanıyor. Yerel yöneticiler, esnaf ve turizmciler Marmaris’imize yapılan ihanetin bedelini ağır ödeyecekler. Derelerden gelen kirli- çamurlu suyun arıtması yapılmalıdır. Kışın plajlarda ortaya çıkan foseptik çukurları yeniden düzenlenmeli ve önlemler alınmalıdır.”