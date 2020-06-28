Marmaris’te 5.2’lik deprem: ‘Can ve mal kaybı yok’

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir deprem meydana geldi.

Fotoğraf: AA

AFAD, saat 20:43’te meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.2, derinliğini ise 61.41 kilometre olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise büyüklüğünün 5.4 olduğunu belirttiği depremin derinliğini 65.5 kilometre olarak açıkladı.

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Twitter hesabından bilgi veren AFAD, saat 21:00 itibariyle olumsuz bir ihbar almadıklarını bildirdi. NTV’ye konuşan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Şu an için bildirilen bir can kaybı ve hasar yok” dedi.

AA’ya konuşan Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, “Depremle ilgili şu an bize ulaşan herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil” dedi.

Depremin İzmir’den de hissedildiği belirtildi. Bayraklı ilçesindeki bazı vatandaşlar deprem sonrası evlerinin önündeki parka indi.

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Ayrıntılar gelecek…