Marmaris’te 40’ı öğrenci 50 kişi yemekten zehirlendi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde özel bir yemek firmasının çıkardığı akşam yemeğini yedikten sonra rahatsızlanan 10 inşaat işçisi ve 40 üniversite öğrencisi toplam 50 kişi tedavi altına alındı.

Marmaris ilçesinin Armutalan Mahallesi’nde bulunan bir yemek fabrikası tarafından hazırlanan ve içerisinde tavuk, köfte ve sütlaçtan oluşan 200 kişilik tabldot, çoğunluğu İçmeler Mahallesi’nde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Meslek Yüksekokulu öğrencilerine dağıtıldı.

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Yemeklerin bir kısmı ise bir inşaat firmasında çalışan 10 işçiye gönderildi.

Yemeği yiyen öğrenci ve işçiler bir süre sonra kusma, baş dönmesi, mide bulantısı ve ishal şikayetleriyle hastaneye gitti.

Akşam saat 21:00 sıralarında 11 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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Yaşananlara ilişkin İlçe Gıda ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlatırken, hastaneye zehirlenme şüphesiyle gelenlerin sayısında artış olabilir.