Marmaris’te 4.4 büyüklüğünde deprem

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kıdem tazminatına ilişkin planlanan düzenlemeyle ilgili tartışmalara, kendisinini de işçilikten geldiğini anımsatarak yanıt verdi: “Her bir işçimizin kazanılmış hakkını korumak bu ülkenin cumhurbaşkanı ve işçilikten gelen ferdi olarak en başta görevimizdir.”