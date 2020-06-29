Marmaris’te 4.4 büyüklüğünde deprem

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.06’da kaydedilen depremin, yaklaşık 63 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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Yaramazlara biraz batar!
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kıdem tazminatına ilişkin planlanan düzenlemeyle ilgili tartışmalara, kendisinini de işçilikten geldiğini anımsatarak yanıt verdi: “Her bir işçimizin kazanılmış hakkını korumak bu ülkenin cumhurbaşkanı ve işçilikten gelen ferdi olarak en başta görevimizdir.”
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Covid-19 salgınıyla mücadelede ‘normalleşme’ dönemindeki vaka artışlarını değerlendirerek, “Rakamlar daha da ilerlerse ikinci bir pik yaşarız” dedi.