Diken

Yaramazlara biraz batar!

Marmaris’te 4.4 büyüklüğünde deprem

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Fotoğraf: Reuters

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.06’da kaydedilen depremin, yaklaşık 63 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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