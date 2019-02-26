Marmaris’te 24 kişinin öldüğü minibüs kazasında bir sanığa 10 yıl hapis

Muğla’da 24 kişinin hayatını kaybettiği tur minibüsünün sahibine 10 yıl hapis cezası verildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

‘Anneler Günü’ kutlaması için İzmir’den Marmaris’e gidenleri taşıyan otobüs, 13 Mayıs 2017’de virajı alamayarak alt yola düşmüştü. Kazada 24 kişi hayatını kaybetmişti.

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Kazanın ardından aralarında minibüsün sahibi Bülent Çetindağ’ın da olduğu biri tutuklu üç sanık hakkında dava açılmıştı.

Muğla 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, yargılama sonunda Bülent Çetindağ’a 10 yıl hapis cezası verdi.

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Tutuksuz sanıklar Aysun Özkamalı ve Murat Ceylan ise beraat etti.