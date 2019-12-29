Marmaris’te 1320 şişe sahte içki ele geçirildi: Bir gözaltı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, bir otelin deposuna düzenlenen operasyonda 1320 şişe sahte votka ve cin ele geçirildi. Şüpheli F.M. (36) gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı mevkisinde sahte içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine, saat 23:30 sıralarında bir otele operasyon düzenledi. O esnada kapalı olan otelin zemin kattaki erzak deposunda farklı markalarla etiketlenmiş 1320 şişe sahte votka ve cin ele geçirildi.

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Operasyon kapsamında otel işletmecisi F.M., 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gereği gözaltına alındı. Sahte olduğu belirlenen içkilerin imha edilmek üzere Marmaris İlçe Gümrük Muhafaza Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi.