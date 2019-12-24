‘Marmaris’te kirlilik’ haberine belediyeden yalanlama: Arıtma suyu deşarj hattında sorun yok

Muğla büyükşehir belediyesi, Marmaris’te Akdeniz’e sularını döken arıtma tesisinin çevre kirliliğine neden olduğu yönündeki haberleri yalanladı.

Fotoğraf: DHA

Marmaris Çevrecileri Derneği, “Arıtma tesisi, arıtmayan sistem haline gelmiş” diyerek, denizdeki boruların eski olduğunu, yeterince arıtma yapılamadığını, denizin kirlendiğini öne sürmüştü.

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Yazılı açıklama yayınlayan büyükşehir belediyesi, 2002 yılında devreye alınan Marmaris Atıksu Arıtma Tesisi’nin 50 bin 625 metreküp kapasiteli olduğunu belirtti.

Tesisin, ikincil arıtma sonrası derin deniz deşarjıyla arıtılmış atık suları Marmaris Yalancı Boğaz mevkiine deşarj ettiği, bunun da standartlara uygun olarak yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, deşarj edilen suyun ayda iki kere analiz edildiği, bunun da bakanlık tarafından denetlendiği belirtilerek “Bugüne kadar yapılan çıkış suyu analizlerinde hiçbir problem yaşanmamış ve deşarj standartlarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı gibi cezai işlem de uygulanmamıştır” ifadeleri kullanıldı.

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Açıklamada, en son Mayıs 2019’da hattın güçlendirilmesi çalışması yapıldığı ifade edilen boru hattında, haberde belirtiliği gibi yedi ayrı noktada kaçak, sızdırma ve kırık bulunmadığı kaydedildi.