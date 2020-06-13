Marmarisli balıkçıların oltasına 2.5 metrelik köpekbalığı takıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında, balıkçıların oltasına 2.5 metre uzunluğunda camgöz cinsi köpekbalığı takıldı.

Fotoğraf: DHA

Tezgaha konulan köpekbalığı, kilosu 40 liradan satışa sunuldu. Çoğu kişinin ilk defa gördüğü köpekbalığına ilgi büyüktü. Almak için tezgaha yaklaşandan çok fotoğraf çekmek için giden oldu.

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18 yıldır balıkçılık yapan Koray Koyuncu şunları söyledi: “Balıkçılarımızın oltasına camgöz cinsi köpekbalığı takılmış. Sürekli tüketilen, bilinen balıkların aksine bu tür köpekbalığı pek makbul görmez. Satın alan da olmaz. Ciğeri ve etinin iyi geldiğine inanananlar var; bazı rahatsızlıkları bulunanlar tercih ediyor. Tezgahımızda sergilediğimiz camgöz köpekbalığı, 2.5 metre uzunluğunda ve 15 kilogram ağırlığında. Bu tür köpekbalığı insana zarar vermez. 80 ila 100 metre civarında derinlerde bulunur.”