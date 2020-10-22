Marmaris, Bodrum ve Datça açıklarında 232 sığınmacı kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris, Bodrum ve Datça ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına itilen yedi can salı ve bir lastik bottaki çoğu kadın ve çocuklardan oluşan toplam 232 sığınmacı, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Fotoğraf: DHA

Sahil Güvenlik komutanlığı ekipleri, dün saat 08:50 sıralarında Muğla’nın Marmaris ilçesine 65 kilometre mesafedeki Bozburun Mahallesi açıklarında denizde sürüklenen üç can salı olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

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Bölgeye gelen Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı hücum botları, 50 metre aralıklarla denizde sürüklenen üç can salına ulaştı. Can salında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 121 sığınmacı, hücum botuna alınarak ilçe merkezine getirildi.

Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı’na getirilip sağlık kontrolünden geçirilen çoğunluğu Suriye uyruklu 121 sığınmacı Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Datça’da dört can salında 76 sığınmacı

Yine dün saat 17:35 sıralarında bu defa Datça ilçesi açıklarında can salı içinde sığınmacı ihbarı yapıldı. Yunanistan’ın Rodos Adası’na 1 kilometre mesafede Türk karasularına itilen dört can salı içindeki 76 sığınmacı kurtarıldı. Datça Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan sığınmacılar Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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Bugün saat 03:10 sıralarında ise Bodrum Sahil Güvenlik ekiplerine balıkçılar tarafından sığınmacı ihbarı yapıldı. Bodrum ilçesinin Yunanistan’ın Simi Adası’na yakın Karada mevkiinde lastik bot içindeki 35 sığınmacı kurtarıldı. Doktor kontrolünden geçen sığınmacılar Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Marmaris, Bodrum ve Datça sahil güvenlik unsurlarınca kurtarılan toplam 232 sığınmacı, ifadelerinde Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından üzerlerindeki para ve cep telefonları alınarak can salına bindirilip, küreksiz deniz ortasına bırakıldıklarını söyledi.