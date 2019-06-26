Marmaray’daki üç saatlik arıza, paniğe yol açtı, hafif yaralılar var

İstanbul Kadıköy’de Suadiye ile Erenköy arasındaki istasyonda Marmaray treninin arıza yapması üzerine vagon kapılarının bir süre açılmaması üzerine panikleyen iki kişiden biri bayıldı, diğeri hafif yaralandı. Kapılar açıldıktan sonra vatandaşlar trenden inerek raylar üzerinde yürüdü.

Marmaray’daki arıza sonrası yolcular raylarda yürüdü. Fotoğraflar: DHA

Olay bugün 12.00 sıralarında Suadiye ile Erenköy arasındaki Marmaray hattında meydana geldi. İddialara göre elektrik arızası nedeniyle seferler durdu. Tren uzun süre hareket etmeyince yolcular kapılara yöneldi. Kapılar açılmayınca panikleyen iki yolcu fenalık geçirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Baygınlık geçiren ve yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kapılar açıldıktan sonra vatandaşlar trenden inerek raylar üzerinde yürüdü. Arızanın giderilmesinin ardından Kadıköy istikametine seferler normale döndüğü öğrenildi.

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Marmaray’daki arıza nedeniyle hafif yaralanan bir yolcu.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’ndan (TCDD) arızayla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: “Bugün (26 Haziran 2019) Marmaray hattı Gebze-Halkalı arasında işlemekte olan 10029 sefer sayılı tren seti saat 10.35’te Suadiye İstasyonu çıkışında arızalanmıştır. Arızaya müdahale sırasında yolcuların trenin imdat frenlerini çekmeleri nedeniyle tren seti kitlendiğinden arızanın giderilmesi mümkün olmamıştır. Trende bulunan yolcuların, polis ve itfaiye desteğiyle tahliye edilerek Suadiye İstasyonuna gelmeleri sağlanmıştır. Tahliye sırasında, bir yolcumuz kolunu çarparak tedaviye ihtiyaç duymayacak şekilde hafif şekilde yaralanmıştır. Olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapılan Marmaray hattında, arızalı tren setinin hattan çekilmesiyle birlikte saat 13.35’ten itibaren normal tren işletmeciliğine geçilmiştir.”