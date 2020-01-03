Marmaray’daki graffitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak

İstanbul’daki Marmaray hattında kullanılan trenlerin üzerine yapılan graffitilerin (duvar yazısı) temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak.

Fotoğraf: DHA

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) Marmaray İşletme Müdürlüğü’nün 18 Kasım 2019’da açtığı graffiti temizleme ihalesi sonuçlandı.

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Altı şirketin katıldığı ihaleyi 55 bin liralık teklif veren Kip Elbise Kuru Temizleme Çamaşır Yıkımı San. ve Tic. Ltd. şirketi kazandı.

İhale kapsamında tren setlerinin graffiticiler tarafından boyanan dış yüzeyleri temizlenecek. Temizlenecek toplam yüzey alanı 1000 metrekare.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2018’de ‘Graffiti, Afiş ve Boya Çıkarma, Zemin Temizleme Aracı Alım İşi’ ihalesi için 600 bin lira ödemişti.