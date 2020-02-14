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Yaramazlara biraz batar!

Marmaray’da sefer sayısı artıyor: Maltepe-Zeytinburnu arası 8 dakikada bir tren gelecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TCDD Taşımacılık, Marmaray’da yoğun yolcu talebinin olduğu, zaman zaman vatandaşların trene binmekte zorlandığı, hatta binemediği duraklar arasında sefer sayısını ve sıklığını artıracak. Hazırlıkları sürdürülen yeni planlamaya göre Maltepe-Zeytinburnu arasında 15 dakika yerine 8 dakikada bir tren gelecek.

Fotoğraf: DHA

Habertürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre, hafta başında yüzde 35 zamla gündeme gelen Marmaray’da, tren sefer sayısının artırılması öngörülüyor.

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‘En kısa sürede başlayacak’

Kaynaklar söz konusu teknik çalışmanın tamamlandığını belirterek, “Hazırlıklar yapıldı. Ulaştırma Bakanlığı’mızın da onayının ardından söz konusu hatta tren sefer sayılarının artırılması için somut adım atılacak. En kısa sürede ön görülen yeni planlama hayata geçirilecek” dedi.

Marmaray’da, Maltepe-Zeytinburnu arası yolcu talebinin ve mobilizasyonun en yoğun görüldüğü iki nokta. Yolcular zaman zaman trene binemiyor, bir sonraki treni beklemek zorunda kalıyor.

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