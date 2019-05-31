Marmaray’da ‘nedeni belirsiz arıza’, yolcuları bunalttı

İstanbul’daki Marmaray seferleri, gecikmeli yapılıyor. Gecikmeli seferlerin, bir ‘arıza’dan kaynaklandığı açıklandı ancak, arızanan nedeni hakkında bilgi verilmedi. Bayram tatilinin başladığı akşam saatlerinde yaşanan arıza, Marmaray istasyonlarında aşırı yığılmaya yol açtı.
Marmaray’ın web sitesinden yapılan açıklamada arıza hakkında bilgi verilmedi. Sitede sadece, ‘Trenlerimiz gecikmeli olarak çalışmaktadır’ bilgisi yer aldı. Seferlerin gecikmeli yapılması nedeniyle özellikle Yenikapı istasyonunda büyük bir yoğunluk oluştu.