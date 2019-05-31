Diken

Yaramazlara biraz batar!

Marmaray’da ‘nedeni belirsiz arıza’, yolcuları bunalttı

İstanbul’daki Marmaray seferleri, gecikmeli yapılıyor. Gecikmeli seferlerin, bir ‘arıza’dan kaynaklandığı açıklandı ancak, arızanan nedeni hakkında bilgi verilmedi. Bayram tatilinin başladığı akşam saatlerinde yaşanan arıza, Marmaray istasyonlarında aşırı yığılmaya yol açtı.

Fotoğraf: DHA

Marmaray’ın web sitesinden yapılan açıklamada arıza hakkında bilgi verilmedi. Sitede sadece, ‘Trenlerimiz gecikmeli olarak çalışmaktadır’ bilgisi yer aldı. Seferlerin gecikmeli yapılması nedeniyle özellikle Yenikapı istasyonunda büyük bir yoğunluk oluştu.

Reklam

SON HABERLER

Ne okusak: Dört kitap önerisi

Kitap raflarının karşısına geçip “Ne okusam” diye düşünmek gündelik hayatın karmaşasından ve hızından kaçmak için yerinde ve keyif veren bir faaliyet. Ama kitapların çeşitliliği karşısında kararsız kalmamak elde değil. Kabul etmek lazım: Bir kitapta karar kılmak zor iş! Diken bu hafta dört kitaba dikkatinizi çekiyor. Karar sizin. Şimdiden iyi okumalar.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...