Marmaray seferleri durduruldu

İstanbul’da, Kazlıçeşme – Yenikapı arasında bulunan yüksek gerilim hattındaki kablolar yandı. Marmaray seferleri çift yönlü olarak durduruldu.
Ayrıntılar geliyor…
Yaramazlara biraz batar!
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
İstanbul başsavcılığı, hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik’in fotoğrafının binasına asılması nedeniyle İstanbul Barosu yöneticileri hakkında soruşturma başlattı.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1’inci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde başladı.
Mesela artık kimin iktidar olacağı meselesi değil, yaşanan bu tahribatın nasıl toparlanacağı meselesidir.
Hrant Dink Vakfı’na 27, 28 ve 30 Mayıs’ta e-posta yoluyla tehdit mesajları gönderen ve zincirleme tehdit suçlamasıyla yargılanan Hüseyin Ateş ve Ersin Başkan, çıkarıldıkları ikinci duruşmada tahliye edildi.