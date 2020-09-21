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Yaramazlara biraz batar!

Marmaray seferleri durduruldu

İstanbul’da, Kazlıçeşme – Yenikapı arasında bulunan yüksek gerilim hattındaki kablolar yandı. Marmaray seferleri çift yönlü olarak durduruldu.

Fotoğraf: DHA

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Okullarda yüz yüze eğitim başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1’inci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde başladı.

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