Gebze ile Halkalı arasında hizmet veren Marmaray da İstanbulkart aktarma sistemine dahil oldu.

Fotoğraf: DHA

Kararı Twitter’dan duyuran İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun, Marmaray aktarmalarında artık 7.75 lira yerine 3.5 lira ödeneceğini belirtti.

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Ongun, İstanbulluların bazı toplu taşıma araçları gibi Marmaray’ın da 24 saat ulaşım hizmeti vermesini talep ettiğini ifade etti. Marmaray, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TCDD’ye bağlı.

Geçen hafta yüzde 35 zamla gündeme gelen Marmaray’da yoğun yolcu talebinin olduğu duraklar arasında sefer sayısı ve sıklığı artırılmıştı.

Aktarma sistemi, Marmaray dahil edilene kadar otobüs, İBB’ye bağlı raylı sistemler ile Şehir Hatları vapurları ve bilet entegrasyonuna dahil deniz motorlarında uygulanıyordu.