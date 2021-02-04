Marmara’daki ‘deprem şamandıraları’ çalınmış: Beş yıldır hırsız bulunamadı

İstanbul’da denizde Kandilli Rasathanesi’ne ait deprem şamandıralarının kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

Milliyet’ten Mert İnan’ın haberine göre Marmara Denizi’nde Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’ne ait deprem ölçüm cihazlarının yerini gösteren şamandıralar bulunuyordu.

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Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat, kablo bağlantılarının da yerini gösteren, ‘hacıyatmaz’ denen 30 bin liralık şamandıraların üzerine zimmetli olduğunu söyledi.

Akıbetini bilen arasın

Parçaların beş yıl önce çalındığını aktaran Kalafat, şöyle devam etti: “Kim, neden çaldı anlamış değiliz. Rasathaneye ait şamandıraları çalanlar bir türlü bulunamıyor. 2.5 metrelik, reflektörlü, şamandıraların akıbetini bilen varsa bize ulaşsın.”

Sadece bir tane kaldı

Merkez müdürü sözlerini şöyle sürdürdü: “Deprem ölçüm ve analizlerine yönelik önemli aletlerimiz hem bilinçsizlik hem de hırsızlık nedeniyle kullanım dışı kaldı. Şu an için elimizde beş kablo ve cihazdan, sadece biri sağlam. Ayrıca beş şamandıramız kayıp. Binbir zorluklarla hayata geçirdiğimiz projelerin bu şekilde zarar görmesi bizi derinden yaraladı. Bugüne kadar şamandıra hırsızlığını gündeme getirmemiştik ancak içimizdeki yarayı paylaşmak istedim.”

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Altı yıldır anlık veri yok

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, depremlerin anlık takibi için denize 70 kilometre fiber optik kablo döşendiğini, kıyıya 20-30 metre mesafesindekilerin de da altı yıl önce trolle avlanan balıkçılar tarafından koparıldığını dile getirdi.

Özener, şöyle devam etti: “Tüm uyarılara rağmen bilinçsiz avlanma nedeniyle kablolar ve beraberinde cihazlar zarar gördü. Altı yıldır anlık veri alamıyoruz. Bunun yerine Marmara Denizi içinde, Türk-Japon projesi kapsamında deniz tabanı sismometre cihazlarında depolanan bilgileri belli periyotlarda inceliyoruz.”