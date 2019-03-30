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Yaramazlara biraz batar!

Marmara’da sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ile İstanbul Deniz Otobüsleri’nin (İDO) bazı seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle:

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BUDO

30.03.2019

08:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece)

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09:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

09:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü,Sirkeci)

10:30 İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya)

11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas)

12:55 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)

16:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

16:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

17:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

18:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece)

18:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

19:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

20:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

20:30 İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya)

İDO

10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

09:50 Kadıköy / 10:05 Yenikapı-Bursa

09:30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

08:30 Bursa / 09:05 Armutlu / 09:20 Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

07:50 Kadıköy / 08:05 Yenikapı-Bursa

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