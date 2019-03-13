Diken

Yaramazlara biraz batar!

Marmara’da sefer iptalleri

Marmara Denizi’ndeki yağmur ve sert rüzgar nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri’nin (İDO) bugünkü bazı seferleri iptal edildi.

İptal seferler şöyle:

Reklam

BUDO

07.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) 

09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

Reklam

09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas)

12.55 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)

İDO

07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

SON HABERLER

Basın kartı verilmeyen Alman gazeteci yazdı: Ahlaksız teklif yapıldı

Basın kartı yenilenmediği için hafta sonu Türkiye’den ayrılmak zorunda kalan Alman gazetesi Der Tagesspiegel’in Türkiye muhabiri Thomas Seibert, döndükten sonra gazetesinde kaleme aldığı ‘Türkiye’ye acı veda: 22 yıl sonra kovuluşum’ başlıklı yazıda Türkiye’nin yakın tarihindeki değişimini anlattı. Geçen haftalarda önce Avrupalı bazı gazeteciler İstanbul’daki bir AB zirvesine basın kartlarının henüz verilmemiş olması nedeniyle içeri alınmamış, […]

Gebze-Halkalı hattı: Sekiz yıl gecikti, altı yıl kapalı kaldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ilk planlara göre 2011’de bitmesi gereken Halkalı-Gebze banliyö hattını sekiz yıl gecikmeli olarak açıyor. 2.5 yıl kapalı kalacağı hattın 6 yılı aşkın sürmesi nedeniyle fazladan yaşanan 3.5 yıllık sıkıntı da son bulacak.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...