Marmara’da sefer iptalleri

Marmara Denizi’ndeki yağmur ve sert rüzgar nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri’nin (İDO) bugünkü bazı seferleri iptal edildi.
İptal seferler şöyle:
BUDO
07.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas)
12.55 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)
İDO
07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa