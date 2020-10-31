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Yaramazlara biraz batar!

Marmara’da kuvvetli sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi’nde İstanbul’un kuzeydoğusu, Kocaeli ve Sakarya’nın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor.

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Aralıklı ve gök gürültülü sağanak tahmin edilen bölgede İstanbul’un kuzeydoğusu, Kocaeli ve Sakarya’nın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.

Sıcaklıkların bölgenin doğusunda 1 ila 3 derece azalacağı, rüzgarın batı ve kuzeybatı, akşam saatlerinden itibaren güneybatı yönlerden orta kuvvette, kuzey kıyı kesimlerde kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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