Marmara’da kar ve fırtına: İDO ve BUDO’dan sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) Marmara Denizi’nde bugün yapmaları gereken çoğu seferlerini, fırtına ve kar yağışı nedeniyle iptal etti.

İptal edilen seferler şöyle:

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İDO

07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

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08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

12.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

BUDO

08.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece)

09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

12.55 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)

13.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

16.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

17.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

18.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece)

18.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

19.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

20.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

20.30 İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya)