İstanbul’da AFAD’a göre 4.7, Kandilli’ye göre 4.8’lik deprem: Merkez üssü Silivri

İstanbul’da deprem meydana geldi. AFAD, saat 16:37’de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.7, merkez üssünü ise Silivri olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi’nin internet sitesinde ise depremin derinliği 16.2 kilometre, büyüklüğü 4.8 olarak açıklandı.

Fotoğraf: DHA

Kuzey Anadolu Fay Hattı’nda meydana gelen deprem, Marmara bölgesi genelinde hissedildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter’da paylaştığı mesajda, ekiplere ulaşan olumsuz bir durum olmadığını açıkladı. İmamoğlu’nun mesajı şöyle: “Marmara Denizi Silivri Açıklarında 16 km derinlikte, 4.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası AKOM koordinasyonunda tüm ekiplerimiz görev başında, şu ana kadar ekiplerimize iletilen olumsuz bir durum söz konusu değil. İstanbul’umuza geçmiş olsun.”

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın Twitter mesajı ise şöyle: “Marmara Denizinde başta istanbul olmak üzere çevre illerde hissedilen Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bilgi vermeye devam edeceğim.”

AFAD’dan da “Olumsuz bir ihbar almadık” açıklaması geldi.

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26 Eylül 2019’da meydana gelen, sekiz kişinin yaralandığı 5.8’lik depremdeki kadar büyük panik yaşanmasa da 4.7’lik sallantıyı hisseden birçok ilçede panik yaşandı. Panik yaşanan ilçelerde halk ev, alışveriş merkezi ve işyerlerinden sokağa fırladı.

Silivri Belediyesi, herhangi bir can ve mal kaybı olmadığını açıkladı.

İstanbul valiliği: Herhangi bir can kaybı, yaralanma ve mal kaybı ihbarı yok

İstanbul Valiliği’nden deprem ile ilgili yapılan yazılı açıklamada ise şöyle dendi: “Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığımızdan alınan bilgilere göre bugün saat 16:37’de Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrasında Valiliğimiz koordinasyonunda AFAD’a bağlı 26 çalışma grubumuzun bütün yetkilileri AFAD Hasdal Merkezimizde acil bir şekilde toplanmış ve değerlendirmelerde bulunmuştur.

Başta AFAD Koordinasyon Merkezimiz olmak üzere 155 Polis İmdat, 156 Jandarma, 112 Acil Çağrı Merkezi, 110 İtfaiye ve diğer çağrı merkezlerimize deprem sonrası şu ana kadar depremle ilgili herhangi bir çağrı gelmemiştir. Merkezimize ihbar hatlarından gelen herhangi bir can, yaralanma ve mal kaybı ihbarında bulunulmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir. İstanbulumuza geçmiş olsun”