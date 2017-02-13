Marmara Üniversitesi’nde ‘ülkücü’ sloganlarıyla akademisyenlere saldırı

Kanun hükmünde kararnameyle çok sayıda akademisyenin ihraç edildiği Marmara Üniversitesi önünde düzenlenen eylemde akademisyen ve öğrencilere iki kez saldırı düzenlendi.

Geçtiğimiz hafta 686 Sayılı KHK’yla, 115’i Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nden Türkiye’nin en köklü üniversitelerinde görev yapan tam 330 akademisyen meslekten ihraç edilmişti. 72 kişinin ihraç edildiği Ankara Üniversitesi’ni, 23 akademisyenin ihraç edildiği Marmara Üniversitesi izliyordu.

Üniversitenin Göztepe kampusünde akademisyen ve öğrencilerin bir araya gelerek yaptığı basın açıklamasına iki kez soda şişeleriyle saldırı düzenlendi. “Ülkücü hareket engellenemez” sloganı atan grup, akademisyenlere kampus girişinde ve okul içinde olmak üzere iki kez saldırdı. Akademisyen ve öğrencilerden yaralanan olmazken, polis saldıranları engellemeye çalışmadı.

Açıklama sırasında saldırı anını, bir Twitter kullanıcısı şöyle görüntüledi:

Olay DHA kamerasına da şöyle yansıdı:

Akademisyenler tarafından yapılan basın açıklamasında, şunlar söylendi: “Marmara Üniversitesi’nden 23 akademisyen ihraç edildi. Bu hükümetin temsilcileri dahi bu kararın arkasında duramadılar. Hükümetin temsilcileri suçu; topu YÖK’e attı. YÖK rektörlere attı. Biliyoruz bu suçu hep birlikte işlediler. Bu hukuksuzluğu hep beraber gerçekleştirdiler. Üniversitelerde rektörlükler adeta ispiyonculuk yaparak, isimler vererek bu şekilde bu sonucun ortaya çıkmasına neden oldular.”

Altı gözaltı

Akademisyen ve öğrenci grubuna saldıran gruptan altı kişi gözaltına alındı. Saldırganların bozkurt işareti yaparak slogan attığı görüldü.