Marmara Üniversitesi’nde ‘Erdoğan’a atıf yapan’ sınav sonrası soruşturma

Marmara Üniversitesi, bir final sınavında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın adını içeren şıklara yer verilmesinin ardından akademisyen hakkında soruşturma başlattı.

Fotoğraf: marmara.edu.tr

Sosyal medyada dolaşıma giren sınav sorularının birinin şıkları arasında İngilizce “Tayyip’e sor”, bir diğerinde ise “Tayyip daima kazanır” ifadesi yer alıyor.

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Bunun üzerine yazılı açıklama yayınlayan üniversite, sınavın İktisat Fakültesi’nden Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne görevlendirilen bir öğretim üyesi tarafından ‘Introduction to Economics I’ dersi için hazırlandığını kaydetti.

Açıklamada, şöyle dendi: “Final sınavındaki seçeneklerin bazılarında, Sayın Cumhurbaşkanımızın adına yakışıksız bir biçimde gönderme yapıldığı ve öğrenciler üzerinde algı yaratılmaya çalışıldığı iddialarına üzerine adı geçen hakkında derhal idari soruşturmaya başlanmıştır.”

Sosyal medyada paylaşılan sorular şöyle: