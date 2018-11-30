Marmara sabaha karşı 4.1’le sallandı

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, Bursa, İstanbul ve Marmara Bölgesi’nin doğusunda hissedildi. Depremde hasar meydana gelmedi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), verilerine göre saat 05.36’da yaşanan sarsıntı 14 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin ardından, 1,5 ile 2,9 arasında 5 artçı sarsıntı daha hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü 4.0, derinliğini ise 7 kilometre olarak kaydetti.