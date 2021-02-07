Marmara için fırtına uyarısı: Hızı saatte 90 kilometreye çıkabilir

Marmara Bölgesi’nde, rüzgarın gece saatlerinden itibaren bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre batı kesimlerinden itibaren başlayacak etkili rüzgarın, Güney ve Güneybatı yönlerinden bölgenin doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri) (50-70 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

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Bölgenin batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ çevreleri) ise yer yer kuvvetli fırtına (60-90 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.