Marmara için fırtına uyarısı: Çatı uçabilir, direk devrilebilir, ulaşımda aksamalar olabilir

İstanbul ve Çanakkale başta olmak üzere Marmara’nın batısı ve Ege’nin kuzeyinde fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeybatı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden esmekte olan rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğuya (poyraz) dönerek kuvvetini artıracağı tahmin ediliyor.

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Rüzgarın, İstanbul ve Çanakkale başta olmak üzere Marmara’nın batısı ve Ege’nin kuzeyinde perşembe gece saatlerine kadar zaman zaman fırtına (60-80 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.