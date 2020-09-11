Marmara Gölü’nde su 500 metre çekildi, derinlik bir metreye düştü

Manisa’nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarında bulunan ve ‘Manisa’nın kuş cenneti’ olarak bilinen Marmara Gölü, son iki yılda yaşanan kuraklık nedeniyle yok olma riskiyle karşı karşıya kaldı. Su seviyesinin bir metreye düştüğü gölde, kayıklar karaya otururken, balıkçılık da durmasına neden oldu.

Fotoğraf: DHA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca ‘Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan’ olarak tescillenen ayrıca tepeli pelikan, karabatak gibi nesli tehlikede olan kuş türleri de dahil olmak üzere 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan Marmara Gölü’nde su seviyesi 12 metreden 1 metreye kadar düştü. Yedi mahallede 2 bin vatandaşın geçim kaynağı olan göl yer yer yaklaşık 500 metre içeri çekilirken, 100 ton balık çıkan gölde rakam 10 tonlara kadar geriledi.

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Su seviyesinin düşmesiyle birlikte kayıklarda karaya otururken, balıkçılığın bittiği gölde, çalışan tekne sayısı beşi geçmiyor. Gölmarmara ve Çevresi Su Ürünleri Değerlendirme Kooperatifi Başkanı İsmail Yaslı, gölün kurumasıyla birlikte gölden geçimini sağlayan 2 bin insanın mağdur duruma düştüğünü söyledi.

Yaslı, gölün en derin yerinin şu anda 1 metre olduğunu belirten Yaslı, “Gölümüzde su yok, 10 metrelik su vardı. Şu anda en derin yeri 1 metre. Balıkçılık yapılamıyor. Kayıkların çoğu karada kaldı. Balıkçılık kooperatifi öyle bir duruma geldi ki şu anda ödemelerimizi yapamıyoruz. Artık yeter. Yetkililer derdimize bir çare bulsun. Bu nereye kadar böyle gidecek. Gölmarmara 2 senedir en kötü sezonunu yaşıyor.” dedi.

Yaslı, sezonda 100 tonun üzerinde balık çıkarken şu anda 10 tonlara düştüğünü söylerken, “Bu sezon hiç balık yok. Çünkü tekne gölün içinde gitmiyor. Kıyıdan bakıldığında 500 metre geriye çekildiği yerler var. Yükseklik olarak bakıldığında gölün suyu sekiz metre düştü. Faal çalışan 50’nin üzerinde teknemiz vardı. Şu anda bir ya da iki tekne su içine giriyor” diye konuştu.