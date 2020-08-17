Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler anıldı

17 Ağustos 1999’daki Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.
Yalova’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan katılımcılar, sahildeki Deprem Anıtı’na kadar ‘sessiz yürüyüş’ yaptı.
Depremde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer blokların bulunduğu anıta gelen katılımcılar, burada deprem günü çekilen fotoğrafların bulunduğu salonları gezdi, o gün kaydedilen kurtarma görüntülerini izledi.
Program, deprem saati olan 03.02’de duaların edilmesiyle son buldu.
Merkez üssünde anma
Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler, 17 Ağustos 1999’da yaşanan depremin merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde de anıldı.
Kavaklı Sahili’ndeki Deprem Anıtı önünde depremin 21. yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde, felaketin yaşandığı saat olan 03.02’de anıta çelenk konuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunulup depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.