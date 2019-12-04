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Yaramazlara biraz batar!

Marmara’daki depremleri ölçen fiber optik kabloları balıkçıların trol ağları parçaladı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özener, Marmara Denizi tabanına sismik hareketliliği tespit etmek için yerleştirilen fiber optik kabloların trolle avlanan balıkçılar tarafından parçalandığını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin düzenlediği Deprem Çalıştayı’nda konuşan Özener, 70 kilometre fiber optik kablonun Marmara Denizi’nde olduğunu belirterek, “Maalesef bunlar bütün deniz haritalarında işaretli olmalarına rağmen trolle avlanan avcılar kabloları parçaladılar. Şu anda geldiğimiz noktada o kabloların hepsini topladık. Tekrar onarılıyor. Hem cihazlar hem kabloları bu ay içinde ilkini tekrar yerine atmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Özener, kıyı istasyonlarında depremlerin takip edildiğini söyleyerek şöyle konuştu: “En önemli olan fay Marmara’da denizin içinden geçiyor. Ne kadar yakınsanız, o kadar sağlıklı bilgiler alırsınız. Bu yönde Marmara deniz tabanı gözlem evi kuruldu. Daha hızlı, daha detaylı bilgilere erişmek, yüksek kalitede veriler sağlamak, 1’in altındaki depremleri gözlemek ki şu anda 0.2 büyüklüğündeki depremleri dahi Kandilli kaydedebiliyor”

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