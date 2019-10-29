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Yaramazlara biraz batar!

Marmara Denizi’nde Şarköy açıklarında deprem: AFAD’a göre 3; Kandilli’ye göre 3.2

Marmara Denizi’nde, Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.2 olarak kaydetti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’nin verilerine göre, saat 18.38’de, Marmara Denizi’nde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinin 6,59 kilometre açığındaki depremin 7,02 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi. 

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise merkez üssünü Güzelköy açıkları olarak açıkladığı depremin büyüklüğünün 3.2 olduğunu bildirdi.

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